EZB hält erst einmal Kurs: Keine neuen Hilfsmaßnahmen

EZB-Zentrale in Frankfurt

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank (EZB) hält inmitten der zweiten Pandemiewelle und neuen Einschränkungen des Wirtschaftslebens in vielen Ländern an ihrem Kurs der weit geöffneten Geldschleusen fest. Den Leitzins beließ die Notenbank auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag auf dem Rekordtief von null Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016.