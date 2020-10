Tiroler Heiratsschwindler soll Frauen bestohlen haben: Polizei sucht Opfer

Der Verdächtige sei laut den Behörden bereits wegen zahlreicher Straftaten – unter anderem Eigentumsdelikten – amtsbekannt. Vor einem Monat erstattete in Wien eine Frau Anzeige gegen den 50-Jährigen. Sie gab an, zwei Jahre mit ihm zusammengelebt zu haben. Weil sie Nachrichten von anderen Frauen auf seinem Handy gefunden hatte, in denen diese unter anderem Geld vom 50-Jährigen zurückforderten, habe sie sich von ihm getrennt.

Der Heiratsschwindler habe den Kontakt zur Frau in einem Café gesucht. Kurze Zeit später zog er bereits in ihre Wohnung ein. In Tirol hatte er sein Opfer in einer Therme kennengelernt und war auch hier nach kurzer Zeit bei der Frau eingezogen.