In Neustift vermisste Frau in Deutschland aufgetaucht

Ermittlungen hätten zwar ergeben, dass die Frau kurzzeitig in Innsbruck gemeldet war, sich dort aber nur sporadisch aufgehalten habe. Auch die Angehörigen der Frau in Deutschland hätten keine Anhaltspunkte zum Aufenthalt der 37-Jährigen, ein Unfall oder Verbrechen wurden vermutet. Am Donnerstang teilte die Polizei in einer Aussendung mit, dass die Abgängige in Deutschland unverletzt angetroffen wurde. (TT.com)