55-Jähriger soll 25.000 Euro von AMS und ÖGK erschlichen haben

Innsbruck – Ein 55-Jähriger soll von Arbeitsmarktservice (AMS) und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) über 25.000 Euro erschlichen haben. Der Mann habe seit 2012, während er Arbeits- und Krankengeld bezogen hatte, als selbstständiger Unternehmer gearbeitet, so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag. Angegeben hatte er aber nicht sein richtiges Gehalt, sondern ein unter der Geringfügigkeitsgrenze liegendes Einkommen.