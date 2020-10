Gut zu wissen: Wie schütze ich mich vor „Dämmerungseinbrechern"

Die Polizei warnt vor Einbrüchen in der Abenddämmerung in den Herbst- und Wintermonaten. (Symbolbild)

Innsbruck – Die Tage werden nun wieder kürzer und damit beginnt wieder die Saison für Dämmerungseinbrecher. Die Täter kundschaften häufig in den frühen Abendstunden Häuser und Wohnungen aus. Meist sind die Einbrecher zu zweit oder zu dritt unterwegs und versuchen, in einem von der Straße schlecht einsehbaren Bereich in das Gebäude einzudringen. Meist stehlen sie Bargeld und Schmuck, aber auch andere Wertgegenstände.