Thiem mit Leistungssteigerung ins Wien-Viertelfinale

Wien – Mit einer klaren Leistungssteigerung gegenüber dem Auftakt ist Dominic Thiem der erfolgreichen Titelverteidigung in Wien nähergekommen. Der als Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger besiegte den Chilenen Cristian Garin nach nur 65 Minuten klar mit 6:3,6:2. Er steht damit im Viertelfinale des Erste Bank Open und trifft nun am Freitag (2. Match nach 14.00 Uhr/live ServusTV) auf den als Nummer 5 gesetzten Russen Andrej Rublew.

Grundsätzlich habe er sich viel wohler gefühlt als in der ersten Partie, die doch auch die erste seit dem Viertelfinal-Aus in Paris gewesen war. „Ich habe eigentlich sehr wenig Dummheiten heute gemacht, sehr viele erste Aufschläge, gut retourniert", so Thiem. In seinem zweiten Match in Österreich als US-Open-Champion habe er wieder das Gefühl für Match und Fans bekommen. „Es ist sehr schön vor Fans zu spielen, das gibt ein paar Extraprozent Energie", sagte der 17-fache Turniersieger auf ServusTV.