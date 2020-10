Kirchdorf – In einem Bauernhaus in Kirchdorf brach am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr ein Schwelbrand aus, berichtet die Polizei. Ein deutscher Mieter bemerkte den Rauch und schlug Alarm. Die Feuerwehrmänner konnten den Brand innerhalb einer Stunde löschen. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. (TT)