Frau in Innsbruck mit Waffe bedroht, Mann auch gegen Polizisten gewalttätig

Innsbruck – Nur mittels Körperkraft gelang es Polizisten am Donnerstagabend in Innsbruck, einen schwer in Rage geratenen Mann festzunehmen. Der 50-Jährige hatte eine 55-jährige Frau zuvor, gegen 22.40 Uhr, unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe mit dem Umbringen bedroht.