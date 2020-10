„Könnte schon dieses Jahr sein": Pompeo deutet Ende von „Grey's Anatomy" an

Los Angeles – „Grey's Anatomy" gehört zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Seit nunmehr 15 Jahren schalten wöchentlich Millionen Zuschauer gespannt ihre Fernseher ein, um zu sehen, wie die Ärzte am Gray Sloan Memorial Hospital in Seattle Patienten behandeln, Liebe finden – und viele ihrer engsten Freunde in tragischen Unfällen oder bei Naturkatastrophen verlieren.

Ellen Pompeo wurde mit kleineren Rollen in Filmen wie "Catch Me If You Can" (2002) und "Daredevil" (2003) bekannt. Seit 2005 spielt sie die Hauptrolle in "Grey's Anatomy". Ihr Vermögen wird auf knapp 20 Millionen US-Dollar geschätzt. Pompeo ist seit 2007 mit dem Musikproduzenten Chris Ivery verheiratet. New Yorks ehemaliger Bürgermeister, Michael Bloomberg, war ihr Trauzeuge. Die Schauspielerin und Ivery haben zwei gemeinsame Kinder: die Töchter Sienna und Stella und einen Sohn namens Eli. (TT.com)