Erdbeben der Stärke 7 in Ägäis, Tsunami schwemmte Autos weg

Ein eingestürztes Haus in Izmir. © HANDOUT

Ankara – In der West-Türkei hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Das Epizentrum des Bebens habe in der Ägäis vor Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir gelegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi am Freitag. Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über Gebäudeschäden.

Das Erbeben hatte laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien eine Magnitude von 7,0. Der Erdstoß wurde an allen seismischen Stationen des Erdbebendienstes der ZAMG aufgezeichnet, hieß es in einer Aussendung. Auch ein Tsunami wurde demnach an der türkischen Küste beobachtet. Die Erschütterungen seien bis nach Athen und Istanbul zu spüren gewesen. Das Beben ereignete sich in der Ostägäis, etwa zehn Kilometer nördlich der Insel Samos.

Der türkische Nachrichtensender TRT zeigte Bilder von einem eingestürzten Gebäude in Izmir und berichtete von Panik auf den Straßen während des Bebens. Telefonverbindungen seien unterbrochen gewesen.

Auf Fernsehbildern waren größere Staubwolken zu sehen, die über der Stadt hingen. Der Gouverneur von Izmir sagte im Interview mit dem Fernsehsender, bisher könne man keine genauen Informationen über Opfer oder Schäden machen. Das Beben hat sich Anadolu zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit zugetragen.

Tsunami auf Samos schwemmte Autos weg