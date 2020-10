Isolierte Familie in den Niederlanden: Österreicher kam vorläufig frei

Das Grundstück in Ruinerwold nahe der deutschen Grenze.

Assen – Im Fall der über Jahre isolierten Familie auf einem Bauernhof im Nordosten der Niederlande hat das Gericht einen der Verdächtigen – einen Österreicher – vorläufig freigelassen. Josef B. könne auf den Beginn des Hauptverfahrens in Freiheit warten, entschied das Gericht am Freitag in Assen.