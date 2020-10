Blase als Spielverderber: Thiem verzichtet auf Antreten beim Masters in Paris

Wie erwartet hat Dominic Thiem auf ein Antreten beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy verzichtet. Der 27-jährige US-Open-Sieger hatte in Wien wegen einer großen Blase am rechten Fußballen große Schmerzen und ist im Viertelfinale angeschlagen ausgeschieden. Thiem hat sich nun gegen den neuerlichen Paris-Trip, nur wenige Wochen nach den French Open, entschieden und scheint auch nicht in der Auslosung auf.