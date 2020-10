Bei Rot in Kreuzung eingefahren: Drei Verletzte bei Pkw-Kollision im Zillertal

Ried i. Z. – Auf der Zillertaler Dörferstraße (L300) sind am Samstagvormittag zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 65-Jährige war bei rotem Ampellicht in eine Kreuzung eingebogen und erfasste dabei das entgegenkommende Auto einer jungen Frau (20). Die beiden Lenkerinnen sowie die Beifahrerin der 20-Jährigen wurden vom Roten Kreuz zu den umliegenden Ärzten gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden. Die L300 war im Anschluss für gut eine Stunde erschwert passierbar. (TT.com)