Tiroler Polizei rückte zu Halloween aus: 70 Gäste ohne Masken bei Lokalparty

➤ Auch in den anderen Bundesländern verlief die Nacht relativ ruhig. So gab es auch in Vorarlberg nur wenige vereinzelte Beschwerden im Zusammenhang mit Halloween. Bei den insgesamt 15 gemeldeten Vorfällen handelte es sich vorwiegend um Bagatellen, wie etwa Eier, die gegen Fassaden oder Fenster geworfen worden waren.

Die Polizei hatte in Vorarlberg keine zusätzlichen Streifen losgeschickt, sondern auf Aufklärung im Vorfeld gesetzt. Zudem habe offensichtlich „Corona Wirkung gezeigt", resümierte der Polizeisprecher.

➤ Sehr ruhig ist die Halloween-Nacht auch in Kärnten verlaufen. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe es lediglich vier Anzeigen gegeben, weil Corona-Auflagen nicht eingehalten wurden. Bis Sonntagfrüh wären auch keine Berichte über Randale, Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen mit Bezug auf Halloween vorgelegen.

➤ In Lokalen in Wien sind 50 Anzeigen nach den Covid-19-Bestimmungen ausgestellt worden. Insgesamt kontrollierte die Polizei 230 Gastronomiebetriebe, berichtete Pressesprecher Marco Jammer. Bei einem Großteil der Kontrollen seien die Bestimmungen eingehalten worden oder es reichten aufklärende Gespräche mit den Betreibern und den Lokalgästen, betonte er. In der Innenstadt kam es auf der Straße zu kleineren Vorfällen. Dabei hatten es die Beamten unter anderem mit einem Einsatz nach einer Körperverletzung zu tun. Weil der Beschuldigte die Polizisten beschimpfte und sich nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen.

Gegen 1 Uhr überquerte ein junger Mann ebenfalls in der City trotz Rotlicht einen Schutzweg und zeigte gegenüber Polizisten den Hitlergruß. Der 23-Jährige wurde auf freiem Fuß nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Außerdem wurde ein Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt.

➤ In der Steiermark hat es insgesamt zehn Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz gegeben. Laut Polizeiangaben wurden in dieser Nacht rund 250 Kontrollen in Gastgewerbebetrieben durchgeführt. Ansonsten verlief die Nacht ebenfalls „recht ruhig", sagte Polizeisprecherin Julia Heimgartner am Sonntag auf APA-Anfrage: „Es hat mit Stand Sonntagfrüh keine wirklich aufsehenerregenden Ereignisse gegeben." Es sei aber gut möglich, dass im Laufe des Tages weitere Anzeigen über Sachbeschädigungen einlangen.

Für Aufsehen hatte eine Gruppe Jugendlicher gesorgt, die in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Geidorf ein Auto umgeworfen hatten. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, hatte eine Zeugin vier bis fünf Jugendliche gesehen und die Polizei gerufen, eine Sofortfahndung blieb ergebnislos. Die Beamten stießen in der Nähe des Vorfallortes aber auf weitere Sachbeschädigungen: Vier Autos waren mit weißem Lack besprüht worden.

➤ Etwas „wilder" ging es in Niederösterreich zu, auch wenn es strafrechtliche Delikte im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gesunken sein dürften. Die Polizei berichtete am Sonntagvormittag von zahlreichen Einsätzen in der Halloween-Nacht im Bundesland.

Zudem habe es mehrere Auseinandersetzungen im privaten und öffentlichen Bereich gegeben, meist hervorgerufen durch übermäßigen Alkoholkonsum. In drei Fällen sei es zu Widerständen gegen die Staatsgewalt gekommen, wobei laut Baumschlager zwei Polizeibeamte verletzt wurden.

In Bruck a.d. Leitha musste die Polizei außerdem eine Halloween-Feier auflösen. Weil die in einem Internetforum angekündigte Veranstaltung ohne Präventionskonzept durchgeführt worden sei, erfolgte gegen den Veranstalter eine Anzeige nach dem Covid-Maßnahmengesetz. Die etwa 30 Anwesenden hätten die Party freiwillig verlassen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

➤ Auch in Oberösterreich war es zeitweisen nicht ganz so ruhig. In der Innenstadt von Linz ist es in der Halloween-Nacht zu einem Tumult gekommen. Laut Polizei haben sich am Sonntag um 0.40 Uhr in der Landstraße 40 bis 50 junge Männer zusammengerottet. Als 15 Polizeistreifen eintrafen, soll ein Großteil der Gruppe die Beamten beschimpft und Flaschen und Dosen in ihre Richtung geworfen haben. Verletzt wurde niemand. 31 Jugendliche und junge Erwachsene wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.

Aggressiv gegen Polizisten hat sich ein 34-jähriger Besucher eines Lokals in Asten (Bezirk Linz-Land) am Sonntag um 0.45 Uhr verhalten. Dort haben sich laut Polizei rund 50 Personen „auf engstem Raum" aufgehalten, „ohne Einhaltung jeglicher Schutzmaßnahmen". Die Anwesenden, die großteils alkoholisiert waren, hätten ihren Unmut über die Kontrollen kund getan. Am Aggressivsten ging offenbar der 34-jährige Oberösterreicher vor. Er beschimpfte die Beamten, randalierte und widersetzte sich der Kontrolle. Beim Versuch, sich loszureißen, stieg er gegen eine Glastüre, die daraufhin zerbrach. Nach Einsatz eines Pfeffersprays wurde der Mann festgenommen.

➤ Umso ruhiger war es wiederum im Burgenland, wo offenbar die Situation rund um die Corona-Pandemie deutliche Auswirkungen auf die Halloween-Aktivitäten zeigte. Laut Angaben der Einsatzkräfte verlief die Nacht auf Sonntag weitgehend ruhig. In zwei Fällen wurde Anzeige wegen Lärmerregung erstattet, hieß es von der Polizei auf APA-Anfrage.