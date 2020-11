Österreichs Internisten warnen vor Lockdown-Folgen

Symbolfoto © iStock

Wien – Österreichs Internisten sind besorgt. Schon der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hätte bei Patienten zu schlechteren Blutzucker- und Blutdruckwerten plus Gewichtszunahme geführt. Das müsse jetzt - beim zweiten Lockdown dieses Jahres - unbedingt verhindert werden, warnten am Sonntag führende Vertreter des Bundesverbandes Österreichischer Internisten (BÖI).

Auf regelmäßige körperliche Aktivitäten dürfe jedenfalls in Zeiten von Covid-19 und Einschränkungen im öffentlichen Leben nicht vergessen werden. "Wir Internisten mussten in den letzten Monaten leider vermehrt feststellen, dass durch den Bewegungsmangel während des Lockdowns im Frühjahr viele Menschen später schlechtere Blutzucker- sowie Blutdruckwerte aufwiesen und auch an Gewicht zugenommen haben", betonten Martina Wölfl-Misak, Präsidentin des BÖIund deren designierte Nachfolgerin, Bonni Syeda.

Vor allem die Alltagsaktivität hatte abgenommen

Die Warnung kommt mit Beginn des zweiten Lockdowns zur richtigen Zeit. Bereits im Frühjahr hatten Experten für Öffentliche Gesundheit der MedUni Wien Alarm geschlagen. Bei einem Versuch mit zwölf Probanden im Durchschnittsalter von 38 Jahren hatte man im Home-Office zwischen 16. März und 26. April 2020 in einer ersten Pilotstudie bis zu vier Kilogramm Körpergewichtszunahme gesehen, im Durchschnitt waren es etwa zwei Kilogramm gewesen.

Vor allem die Alltagsaktivität hatte abgenommen. Das können allerdings pro Tag 300 bis 500 Kilokalorien reduzierter Energieverbrauch pro Tag sein, was am Ende zusätzliches Gewicht ergibt.

Körperliche Bewegung verbessert wichtige Parameter

Dem sollte laut den Internisten möglichst sofort mit dem Start des kommenden Lockdowns begegnet werden. "Schnelleres Spazierengehen oder Radfahren in der frischen Luft ist bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wer ein Ergometer-Gerät besitzt, kann dieses regelmäßig für das Training einsetzen. Sind keine Fitnessgeräte zu Hause verfügbar, kann man einfach über die Stiegen steigen statt den Lift zu benützen oder im Home-Office beim Telefonieren aufstehen und in der Wohnung umhergehen, unterstrich Wölfl-Misak.

Körperliche Bewegung verbessere wichtige Parameter wie den Blutdruck, den Blutzucker oder den Cholesterinspiegel. Ein verbesserter Allgemeinzustand helfe auch im Falle einer doch eintretenden SARS-CoV-2-Infektion bzw. Covid-19-Erkrankung.

"Gesundheitliche Kollateralschäden verhindern"

Syeda stellte weiters, klar, dass man beim Auftreten von Gesundheitsproblemen dringend einen Arzt konsultieren sollte, um Folgeschäden zu vermeiden. Auch das Verschieben von Vorsorgeuntersuchungen könne gravierende Folgen haben, wenn schwere Erkrankungen nicht rechtzeitig erkannt werden können. "Wir müssen gesundheitliche Kollateralschäden des zweiten Lockdowns verhindern", erklärte die Internistin.