Rapid bleibt Salzburg nach 3:1-Erfolg gegen Altach auf den Fersen

VIENNA,AUSTRIA,01.NOV.20 - SOCCER - tipico Bundesliga, SK Rapid Wien vs SCR Altach. Image shows the rejoicing of Kelvin Arase, Koya Kitagawa, Thorsten Schick and Dejan Ljubicic (Rapid). Photo: GEPA pictures/ Christian Ort

Rapid gab die richtige Antwort auf den enttäuschenden Europa-League-Auftritt in Molde (0:1). Die Wiener gewannen am Sonntag gegen Altach 3:1, sind in der Bundesliga weiter unbesiegt und mit zwei Punkten Rückstand erster Verfolger von Red Bull Salzburg. 1.500 Zuschauer im Allianz-Stadion bejubelten zum vorerst letzten Mal Rapid-Tore durch Christoph Knasmüllner (22.), Koya Kitagawa (54.) und Marcel Ritzmaier (81.). Für Altach traf Mario Stefel (83.).

Der international erfolgreiche WAC fand auch in der heimischen Bundesliga auf die Siegerstraße zurück. Drei Tage nach dem 4:1-Erfolg bei Feyenoord Rotterdam in der Europa League feierten Michael Liendl und Co. am Samstag in der sechsten Bundesligarunde bei der Admira einen völlig ungefährdeten 3:1-Sieg - den erst zweiten 2020/21. Kurios: Liendl traf wie schon gegen Feyenoord zweimal vom Elfmeterpunkt (12., 23.).