Verstorbene Filmlegende Sean Connery litt an Demenz

London – Der verstorbene schottische Filmstar Sean Connery hat seiner Frau zufolge an Demenz gelitten. Die Krankheit „hatte wirklich negative Auswirkungen auf ihn", sagte Micheline Roquebrune, die seit 1975 mit Connery verheiratet war. Der britischen Boulevard-Zeitung Mail on Sunday verriet sie zudem, dass ihr Mann in der Nacht zum Samstag im Kreise seiner Familie in Nassau auf den Bahamas „im Schlaf" gestorben sei.