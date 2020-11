Grünes Licht für Corona-Maßnahmen, Kritik der Opposition im Vorfeld

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bezeichnete den Lockdown in einer Aussendung als tief greifenden Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. „Die gestrige 'Gesprächsrunde' von Kurz, Anschober und Co. mit den Klubobleuten im Parlament war eine Verhöhnung der Volksvertreter. In diesem Schnelldurchlauf hat die Regierung nicht einmal mehr so getan, als hätte sie die Bereitschaft, auch nur irgendeine Anregung anzunehmen oder auf Fragen konkret zu antworten", sagte Kickl. Die Regierung sei bis heute jeden faktenbasierten Kausalzusammenhang zwischen den einzelnen Maßnahmen und der Reduktion der Infektionen, Krankenhausaufenthalten etc. schuldig geblieben. „Alles bleibe reine Ideologie und Propaganda", so Kickl. (APA)