Traktor ging in Flammen auf: Drei Feuerwehren in Zellberg im Einsatz

Warum der Traktor plötzlich in Flammen aufging, ist derzeit noch nicht geklärt.

Zellberg – Zu einem Einsatz mussten die Feuerwehren Zell am Ziller, Ramsau und Laimbach am Sonntag gegen 20.20 Uhr nach Zellberg ausrücken: Dort war aus unbekannten Gründen ein Traktor in Vollbrand geraten. Die eingetroffenen Feuerwehren konnten ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wirtschafts- und Wohngebäude verhindern. Das Fahrzeug konnten die Florianijünger aber nicht mehr retten. Verletzt wurde zum Glück niemand.