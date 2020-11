Frau in Wien-Penzing umgebracht, Mann tötete sich dann in Wien-Neubau

Wien – Mordalarm in Wien-Penzing: Eine 29-jährige Frau ist von ihrer Mutter und ihrem Ex-Lebensgefährten am späten Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Wien-Penzing aufgefunden worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wies das Opfer eine Schussverletzung im Kopfbereich auf, es war aber keine Schusswaffe am Tatort. Ermittler fuhren darauf zur Wohnung des Halbbruders des Ex-Freunds in Wien-Neubau und fanden ihn tot. Er dürfte Selbstmord verübt haben.