Johnny Depp verliert im Prozess gegen das Boulevardblatt „Sun“

London – Hollywood-Star Johnny Depp hat seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung Sun verloren. Das entschied der High Court in London laut einer Online-Veröffentlichung am Montag. Depp hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.