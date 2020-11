22 Tote bei Angriff auf Uni-Gelände in Kabul: IS reklamiert Tat für sich

Die Terrormiliz IS (Daesh) hat den Angriff auf das Gelände der Universität von Kabul mit mindestens 22 Toten für sich reklamiert. Zwei IS-Kämpfer hätten den Campus während einer Abschlussfeier gestürmt, erklärte die Gruppe in einer über das Internet verbreiteten Nachricht des IS-Sprachrohrs Amak am Montag.