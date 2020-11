Endspurt für die Radsport-Blase: "Wir sind hier sicherer als zuhause"

Primoz Roglic und Co. müssen sich am Ruhetag wieder testen lassen.

A Coruna - Während die Polizei auch in Spanien die Corona-Maßnahmen in der Gesellschaft streng überwacht, geleiten die Beamten gleichzeitig Tag für Tag einen 5.700-Personen-Tross quer durchs Land. Der Grund ist das Radrennen Vuelta a Espana. Die Radsport-Szene befindet sich gerade auf der Zielgeraden ihres gut dreimonatigen Notfall-Kalenders. Noch sechs Etappen bis Madrid, dann wäre für die finanziell gebeutelten Rennställe das Gröbste zunächst geschafft.

Doch der eklatante Widerspruch sorgt auch bei der Bevölkerung für Unmut und Verdruss. Auf viele Spanier wirkt der Kontrast wie blanker Hohn. In Regionalzeitungen werden Bürger mit klaren Worten wie "Bei uns herrscht Angst vor Corona. Aber die Vuelta darf kommen" zitiert. Vielen Einwohnern, gerade in den Etappenorten, erschließt sich nicht, warum ein Radrennen fortgesetzt werden darf, wenn Bars, Restaurants und selbst örtliche Rathäuser schließen müssen, um die bisher höchsten Infektionszahlen der Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen.

Die Teams sorgen sich nach dem Radsport-Marathon mittlerweile schon um das nächste Jahr. Auch 2021 müssen Rennen unter Pandemie-Bedingungen durchgezogen werden, Reisebeschränkungen und Quarantäne-Verordnungen erschweren die Gesamtlage. "Wegen der ausgefallenen Rennen haben wir mehrere Hunderttausend Euro weniger an Startgeldern eingenommen", sagte Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk. Es ist höchst fraglich, ob sich diese Lage 2021 bessert. Die Tour Down Under wurde am Sonntag bereits als erstes Rennen für kommendes Jahr ersatzlos abgesagt. (APA/dpa)