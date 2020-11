Tote und viele Verletzte: Großalarm und Fahndung nach Anschlag in Wien

Großeinsatz der Polizei in der Wiener Innenstadt. © GEORG HOCHMUTH

Wien – Der blutige Terroranschlag in der Wiener Innenstadt Montagabend hat mindestens zwei Todesopfer und zahlreiche Schwerverletzte gefordert. Eine Frau ist in der Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Ein Mann war bereits am Abend verstorben, nachdem mehrere Männer mit Langwaffen und Pistolen wahllos auf Passanten und Lokalbesucher in einem Ausgehviertel geschossen hatten. Mindestens ein Täter ist noch flüchtig und wird von der Polizei als sehr gefährlich eingestuft.

Ein weiterer Täter wurde von Sicherheitskräften erschossen. Die Polizei rief die Bevölkerung dringend dazu auf, in den Häusern zu bleiben und nicht auf die Straßen zu gehen. Die Schulpflicht in der Bundeshauptstadt wurde für Dienstag ausgesetzt.

Der Angriff hatte gegen 20 Uhr im belebten Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, in dem kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei lauem Wetter viele Menschen unterwegs waren

Mindestens ein Täter noch auf der Flucht

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat in einer nächtlichen Pressekonferenz erklärt, dass zumindest ein Täter des Anschlags noch auf der Flucht ist. An die Wiener appellierte er, "wenn es möglich ist, bleiben sie zu Hause!" Die Innenstadt solle gemieden werden.

Nehammer sprach vom "schwersten Tag für Österreich seit sehr vielen Jahren" und einem Terroranschlag, dessen Heftigkeit es zum Glück schon lange nicht mehr gegeben habe. "Wer einen von uns angreift, greift uns alle an", sagte der Innenminister. "Es ist eine schwere Situation für alle, die wir gemeinsam stemmen können, wenn wir uns diszipliniert verhalten", meinte Nehammer.

Laut Polizei gab es sechs Tatorte. Die Vorfälle seien aber noch nicht "differenziert aufgearbeitet", sagte Gerhard Pürstl, Landespolizeipräsident in Wien. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde ein Täter getötet. Laut Exekutive hatte der Mann einen Gürtel getragen, dieser konnte aber nicht als Sprengstoffgürtel verifiziert werden, sagte Harald Sörös, Sprecher des Innenministeriums.

Die Hintergründe des Anschlags waren noch unklar. Dass ein Täter flüchtig war, wurde bestätigt. Die Sicherheitsbehörden konnten aber nicht ausschließen, dass es mehr als zwei Täter gab und somit mehr auf der Flucht waren.

Auch in den Nachtstunden lief der Großeinsatz der Exekutive weiter. So waren 150 Cobra- sowie 100 Wega-Beamte im Einsatz, dazu kamen mehrere 100 Streifenpolizisten sowie Kräfte in zivil. Die Gefahrenabwehr werde mit aller Kraft sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Auch werden in Absprache mit den Partnerländern verstärkt Kontrollen an den österreichischen Grenzen vorgenommen. Weitere Schäden müssen hintangehalten werden, sagte Pürstl.

US-Seite SITE zitiert Aussage eines Jihadisten Das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen SITE hat auf seiner Homepage einen Jihadisten zu dem mutmaßlichen Anschlag in Wien zitiert: "Jihadist sagt, der Angriff in Wien ist 'Teil der Rechnung' für die österreichische Beteiligung an der US-geführten Koalition", heißt es dort in einem Satz. Beigestellt ist ein Bild aus der Wiener Innenstadt. Die USA hatten eine internationale Koalition gegen die Jihadistenmiliz IS (Daesh) ins Leben gerufen. Im Rahmen der Koalition kämpften zeitweise Dutzende Staaten in Syrien und im Irak gegen den IS. Österreich schloss sich auch der Koalition an, leistet aber keinen militärischen Beitrag.

Laut dem Polizeipräsidenten war am Dienstag nach 20 Uhr am Notruf gemeldet worden, dass ein Mann mit einer Schrotflinte schießt. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte Richtung Seitenstettengasse, nahe einer Synagoge, beordert. Dort kam es zu einem Schusswechsel, "bei dem ein Kollege schwer verletzt wurde", berichtete Pürstl.

Der Polizist "befindet sich im Krankenhaus und wird operiert", sagte der Polizeipräsident. "Unseren Spezialeinheiten ist es gelungen, einen schwer bewaffneten Terroristen - ausgestattet mit einem automatischen Sturmgewehr - auszuschalten", sagte Nehammer.

In den weiteren Nachtstunden sei es herausfordernd gewesen, "die Straßen von den Menschen möglichst leer zu bekommen", sagte Pürstl. "Wir waren laufend damit konfrontiert, Sachverhalte am Notruf zu überprüfen", sagte Sörös. Es werde jedem Ermittlungshinweis nachgegangen. Die Wiener Innenstadt wurde jedenfalls zur "roten Zone" erklärt. Diese sei nach internationalen Erfahrungen am anfälligsten für weitere Taten, erläuterte der Sprecher.

Vom Vorfall in der Wiener Innenstadt Montagabend kursierten mehrere Videos, die bewaffnete Männer in der Innenstadtstadt zeigten, die wild um sich schießen. Auf einem Video sieht man sogar, wie ein Getroffener – möglicherweise ein Polizist – auf dem Schwedenplatz zu Boden fällt. Ein Mann mit einer Kalaschnikow-ähnlichen Waffe läuft durch eine gepflasterte Gasse und schießt. Aus einem Fenster schreit ein Augenzeuge "Arschloch".

Die Wiener Polizei appellierte unterdessen, es sollten keine Videos und Fotos von den Vorgängen in sozialen Medien veröffentlicht werden. "Dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung."

Ohrenzeuge: "Die Ängste sind ein Wahnsinn"

Von den Schüssen überrascht wurde auch ein 53-jähriger Niederösterreicher, der Montagabend am Hohen Markt in einem Lokal ein Geschäftsessen hatte. "Wir haben die Schüsse gehört, und dann hat es geheißen, Licht aus, Türen zu", berichtete der 53-Jährige. Daraufhin hatten sich alle Gäste auf den Boden gelegt. "Die Ängste unter den Gästen sind ein Wahnsinn." Verletzt wurde niemand in dem Restaurant.

Ein Großaufgebot von Polizisten kümmerte sich um die Menschen in dem Lokal. Auch Passanten, die auf der Straße unterwegs waren, sollten in das Restaurant gebracht werden, um in Sicherheit zu sein. Dieser Plan wurde dann allerdings wieder geändert. Kurz nach 22 Uhr kam es laut dem Niederösterreicher zu einer Entspannung der Lage, die Polizisten wurden von dort wieder abgezogen. Der Bereich galt laut dem 53-Jährigen als gesichert. Die Beamten riefen die Menschen auf, die Wiener Innenstadt zu verlassen.

Kurz spricht von "widerwärtigem Terroranschlag"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach in einer ersten Reaktion von einem "widerwärtigen Terroranschlag". "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. Ich bin froh, dass unsere Polizisten bereits einen Täter ausschalten konnten. Wir werden uns durch Terrorismus niemals einschüchtern lassen und diese Angriffe mit allen Mitteln entschieden bekämpfen", sagte Kurz in einer Stellungnahme.

"Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke", so Kurz. Er bedankte sich auch bei der Spitze der Europäischen Union und den internationalen Partnern für ihr Mitgefühl und die Bekundungen ihrer Solidarität.

Damit sich die Polizei ganz auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren kann, habe die Bundesregierung entschieden, dass das Bundesheer den bisher durch die Polizei durchgeführten Objektschutz in Wien ab sofort übernehmen wird, so Kurz in seiner ersten Stellungnahme. Zusätzlich wurden Teile des Jagdkommandos aktiviert und stehen zur Unterstützung der Terrorismusbekämpfung zur Verfügung. (TT.com, APA)