Terroranschlag in der Wiener Innenstadt: Alle aktuellen Infos live

Bei einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt ist Montagabend eine Person getötet worden, ebenso ein Verdächtiger, bei dem ein Sturmgewehr gefunden wurde. Bundeskanzler Sebastian Kurz spricht von einem "widerwärtigen Terroranschlag". Mehrere Verletzte werden in Spitälern betreut. Es gibt sechs bestätigte Tatorte in der Wiener City.