Terror in Wien: Der Live-Blog

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft Frankreichs Präsident in Paris. Die beiden werden gemeinsam mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel per Video über eine europäische Antwort auf die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich, Österreich und Deutschland beraten. Alle Details im Live-Blog.