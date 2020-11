Terror in Wien: Der Live-Blog

Nach dem Terroranschlag vom Montagabend in Wien fordert Kanzler Sebastian Kurz eine bessere juristische Handhabe gegen Gefährder in Österreich, ohne jedoch konkrete Details zu nennen. Explizit verlangte Kurz eine Reform des neuerlich in die Kritik geratenen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Alle Details im Live-Blog.