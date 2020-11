Terroranschlag in Wien: Was bisher bekannt ist

Mehr als 1000 Beamte waren am Dienstag im Einsatz. © HANS PUNZ

Anschlag: Der Terrorangriff ereignete sich wenige Stunden vor Beginn des Lockdowns. Die ersten Schüsse fielen am Montagabend gegen 20 Uhr nahe der Hauptsynagoge im Ausgehviertel Bermudadreieck. Nach Augenzeugenberichten feuerte der Täter wahllos in die Lokale und Schanigärten. Ein Mann brach tödlich getroffen auf einem Gehsteig zusammen. Passanten rannten in Panik davon. Einige erhoben die Hände, um der Polizei zu zeigen, dass sie nicht bewaffnet sind. Es gibt fünf Tote (darunter auch der Attentäter) und mehr als ein Dutzend Verletzte durch Schussverletzungen.

Opfer: Vier Zivilpersonen wurden getötet, laut Innenminister Karl Nehammer handelt es sich um zwei Frauen und zwei Männer. Insgesamt werden 17 Opfer des Angriffs in mehreren Spitälern behandelt – vorwiegend mit Schuss-, aber auch mit Schnittverletzungen. Sieben Verletzte befinden sich in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand. Über die Identität der Betroffenen wurden keine Angaben gemacht. Unter den Verletzten ist auch ein 28-jähriger Polizist. Dieser befindet sich laut Behörden in „kritisch-stabilem“ Zustand.

Täter: Der Attentäter, der am Montagabend um 20.09 von Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) erschossen wurde, war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (§ 278b StGB) vorbestraft. Das gab Nehammer am Dienstagvormittag bekannt.

Der Mann wurde am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt, weil er versucht hatte, nach Syrien auszureisen, um sich dort dem IS anzuschließen. Am 5. Dezember wurde er vorzeitig bedingt entlassen – er galt als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Der Attentäter besaß neben der österreichischen auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Er war dem Innenminister zufolge mit einer automatischen Langwaffe, einer Faustfeuerwaffe und einer Machete bewaffnet. Ein Sprengstoffgürtel stellte sich als Attrappe heraus.

Ob der Mann allein handelte oder mehrere Attentäter beteiligt waren, ist aus Sicht der Behörden weiter unklar. Laut Nehammer haben bereits umfangreiche Großrazzien im Umfeld des 20-Jährigen stattgefunden. Konkret wurden 15 Hausdurchsuchungen vorgenommen und mehrere Personen festgenommen.

Motiv: Die Ermittler gehen von einem islamistischen Motiv aus. Der eliminierte Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS (Daesh) gewesen, sagte Nehammer. Trotz der Verbindung zum IS ist das konkrete Motiv für die Tat ebenso wenig bekannt wie ein Bekennerschreiben oder -video. Ob der Schütze Panik im gut besuchten Ausgehviertel verbreiten wollte oder ob er sich die Synagoge als Ziel ausgesucht hatte (die zum Zeitpunkt der ersten Schüsse bereits geschlossen war), ist noch unbekannt.

Tatorte: Es gibt insgesamt sechs bestätigte Tatorte in der Wiener City: Ausgangspunkt war die Seitenstettengasse in unmittelbarer Nähe der Synagoge. Weiter Tatorte waren der Morzinplatz, das Salzgries, der Fleischmarkt, der Bauernmarkt und der Graben.

Einsatz: Der Einsatz ist noch im Gange. Mehr als 1000 Beamte sind daran beteiligt, darunter die Wega und das Sondereinsatzkommandos Cobra. Die Polizei geht weiter von mehreren Attentätern aus. In der Nacht kam es zu mehreren Hausdurchsuchungen und Festnahmen im Umfeld des erschossenen Täters. Der Erste Bezirk wurde zur roten Zone erklärt und soll gemieden werden. Die Bevölkerung hat der Polizei inzwischen Tausende Videoaufnahmen für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. (TT.com)

📽️ Video | Was wir wissen