Betrüger entlockte Supermarkt-Mitarbeiterin in Schwaz Gutscheincodes

Schwaz – Ein Betrüger hatte am Montagnachmittag in Schwaz Erfolg, berichtet die Polizei: Der Unbekannte rief gegen 16.30 Uhr bei einem Supermakt an, gab sich als Mitarbeiter aus und teilte der Angestellten am anderen Ende der Leitung mit, dass Prepaid-Karten abgelaufen seien und sie deshalb die Codes der Karten mitteilen müsse. Die Frau kam der Anweisung nach, der Täter löste die Codes ein. Dadurch entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. (TT.com)