Paketzusteller in Assling von eigenem Transporter überrollt und schwer verletzt

Assling – Ein 34-jähriger Paketzusteller wurde am Dienstagvormittag in Assling in Osttirol von seinem eigenen Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. Der Mann hatte das Fahrzeug gegen 10.30 Uhr bei einer Firma abgestellt – laut Polizei dürfte er die Handbremse nicht richtig angezogen haben. Der Transporter rollte kurz darauf rückwärts den leicht abschüssigen Parkplatz hinunter.