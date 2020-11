Trotz zweitem Lockdown: „Offene Jugendarbeit in Tirol hat nie geschlossen"

Innsbruck – Trotz Lockdown, Ausgangsbeschränkungen und Fernunterricht in der Oberstufe: Die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Tirol wird fortgeführt. Seit Dienstag gilt in ganz Österreich die neue Verordnung. Die Regelungen wirken sich auch auf Tiroler Jugendzentren und soziale Einrichtungen aus. Der Dachverband Offene Jugendarbeit Tirol (POJAT) bleibt auch in den nächsten Wochen verfügbar.