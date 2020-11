Promis rufen in US-Wahlnacht zum Wählen auf

Los Angeles – „Ich laufe ruhelos hin und her“, schrieb „Tribute von Panem“-Star Elizabeth Banks (46) in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) auf Twitter. Auf diese Weise würde sie wenigstens die verspeiste Menge an Eiscreme wieder abbauen, scherzte die Schauspielerin. So wie die Schauspielerin äußerten sich zahlreiche Stars zur US-Wahl und riefen ihre Fans zum Wählen auf.