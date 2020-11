Acht WAC-Akteure vor Europacup-Match in Zagreb mit Coronavirus infiziert

Wolfsberg – Acht Akteure von Bundesligist WAC haben einen positiven Coronatest abgeliefert. Das gaben die Kärntner am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Auswärtsspiel gegen Dinamo Zagreb, bekannt. Betroffen seien Spieler und Betreuer, hieß es in der Aussendung. Namen wurden nicht genannt. Alle positiv getesteten Personen befinden sich in Heimquarantäne, die Gesundheitsbehörde wurde über die Testergebnisse informiert.