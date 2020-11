Gefährliches Überholmanöver in Kundl führte zu Frontalcrash zweier Autos

An den Pkw entstand Totalschaden.

Kundl – Am Mittwochvormittag kam es bei einem Überholmanöver eines 24-jährigen Pkw-Fahrers auf der B171 zu einer Frontalkollision mit einem anderen Auto. Die Unfalllenker wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Vor einer Kreuzung auf der Industriestraße in Richtung Wörgl überholte der junge Lenker zwei Fahrzeuge und versuchte sich wieder einzureihen, wie die Polizei berichtet. In diesem Moment bog ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Pkw in die Straße ein und es kam zum Zusammenstoß.