Belgier Wellens Vuelta-Etappensieger, Roglic fährt weiter im Roten Trikot

Tim Wellens durfte zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr bei der Vuelta über einen Etappensieg jubeln.

Der Belgier Tim Wellens hat am Mittwoch im Sprint einer Sechser-Ausreißergruppe die 14. Etappe der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der auch schon auf dem fünften Teilstück siegreiche Lotto-Profi setzte sich auf dem hügeligen Teilstück von Lugo nach Ourense vor Michael Woods (CAN/EF) und Zdenek Stybar (CZE/Deceuninck) durch. An der Spitze der Gesamtwertung brachte der 205-km-Abschnitt in Galicien keine Veränderungen.