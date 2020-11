TT-Wintergewinnspiel: Jetzt mitmachen und gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Die Aktion ist bis zum 04.01.2021 gültig. Das Gewinnspiel erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Unter allen Teilnehmern wird je eine von drei Gasser Tourenrodeln im Wert von je € 251,- sowie je eine von 50 Thermosflaschen (500ml) im Wert von je € 12,- verlost. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich bis spätestens 22.01.2021 verständigt und online veröffentlicht. Die persönliche Gewinnübergabe erfolgt bis 29.01.2021. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeiter der Moser Holding AG und deren Angehörige sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgenommen. Satz- und Druckfehler vorbehalten