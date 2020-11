Flammen schlugen aus Unterboden: Pkw stand in Ebbs in Vollbrand

Kufstein – Mit einem Schreck und einem kaputten Auto ist ein Pkw-Fahrer am Donnerstag in Ebbs davongekommen. Der 56-Jährige lenkte gegen 6.30 Uhr seinen Pkw auf der Windbichler Straße von Ebbs in Richtung Kufsein. Nach dem Ortsgebiet von Ebbs bemerkte er, dass Flammen aus dem Unterboden herausschlugen. Er fuhr an den Straßenrand und wählte den Notruf.