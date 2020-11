Ischgl verschiebt Saisonstart auf 17. Dezember

In den vergangenen Wochen wurden von der Silvrettaseilbahn AG rund 700.000 Euro in zusätzliche Gesundheits- und Sicherheitsstandards investiert.

Ischgl – Eigentlich wollte Ischgl die diesjährige Wintersaison in Ischgl am 26. November einläuten. Die neue allgemeine Verordnung der österreichischen Bundesregierung erfordere nun aber eine Verschiebung des geplanten Saisonauftakts Paznaun, meldet der Tourismusverband Paznaun–Ischgl in einer Aussendung am Donnerstag.