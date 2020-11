Dschungel an Corona-Vorschriften: Verwirrende und scharfe Regeln in Südtirol

Bozen – Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen ist auch Südtirol von der Regierung in Rom zur „gelben Region" erklärt worden. In der autonomen Provinz bewegen sich die Bürger derzeit in einem Dschungel an Corona-Vorschriften. Die Bestimmungen wurden darüber hinaus innerhalb einer Woche gleich dreimal geändert. Zudem gibt es Unsicherheiten, bis wie weit die Regelungen des Landes und ab wann die Verordnungen des Staates greifen.