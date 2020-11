Männlicher Wolf aus italienischer Population in Osttirol nachgewiesen

Lienz – Ein noch nicht bekannter Wolf hat auf einer Alm in Innervillgraten Schafe gerissen. Das ergab die Genotypisierung – die Bestimmung des genetischen Fingerabdrucks –wie das Land am Donnerstag mitteilte. Der männliche Wolf ist der italienischen Population zuzuordnen. Aber es ist nicht derselbe Wolf, der im August und im September auf Almen in Leisach und Lavant Schafe gerissen hat.

Der nun Innervillgraten nachgewiesene Wolf trägt die Bezeichnung 91MATK. Damit wurden in Osttirol heuer drei verschiedene Individuen genetisch nachgewiesen. Es handelt sich um zwei männliche und einen weiblichen Wolf, die alle aus der italienischen Quellpopulation stammen, hieß es in der Aussendung.

Ergebnisse gibt es ebenfalls für ein totes Lamm in Assling und ein totes Rehkitz in Ainet. Hier wurde weder eine Raubtier-DNA noch ein Fuchs gefunden. Ebenso verhält es sich bei einem am 12. Oktober in Navis gefundenen toten Schaf. Auch hier gab es keine Spuren von einem Raubtier. (TT.com)