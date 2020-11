„Rien ne va plus“ bei den TI-Damen: Sieben von zwölf Spielerinnen positiv getestet

„Es ist, wie es ist“, nimmt Obmann Michael Falkner die Sache gelassen. Der „Much“ hat ein lachendes und ein weinendes Auge: „Natürlich ist es schade, weil wir so einen Lauf gehabt und wir uns an alle Vorgaben gehalten haben. Aber ist das Virus einmal in der Kabine, hast du wenig Chancen.“ Davon können die Eishockeycracks des HC Innsbruck ebenso ein Lied singen.