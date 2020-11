Mein Geld entscheidet heute, wie die Welt von morgen aussieht

SICHERE ZUKUNFT.Nachhaltige Geldanlagen können helfen, das Heute ein bisschen grüner und das Morgen ein bisschen besser zu machen. © Raiffeisen

Lange Zeit war Nachhaltigkeit ein Schlagwort, das unter Investorinnen und Investoren allenfalls ein müdes Lächeln hervorgerufen hat. Heute durchdringt der Begriff alle Ebenen der Gesellschaft und somit auch die der Finanzwirtschaft. Denn das Bewusstsein, dass wir selbst aktiv werden müssen, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden und die Welt ein Stück besser zu machen, ist inzwischen bei einem Großteil der Bevölkerung angekommen. Die Art und Weise, wie wir unser Kapital anlegen, leistet dazu einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Prioritäten. Laut einer von Raiffeisen Capital Management1 in Auftrag gegebenen Spectra-Studie2 setzen 72 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher beim Einkaufen auf verpackungsarme Produkte und Reinigungsmittel. 64 Prozent achten auf Abfallvermeidung bzw. sachgerechte Mülltrennung. Für 58 Prozent spielt Nachhaltigkeit beim Thema Ernährung eine große Rolle (Bioprodukte, fleischlose Tage). Und schon jede bzw. jeder Fünfte (21 Prozent) legt auch bei der Geldanlage Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Bei den Unter-30-Jährigen sind es sogar 31 Prozent. Doch worauf kommt es den nachhaltigkeitsorientierten Anlegerinnen und Anlegern dabei an? Insbesondere darauf, dass ihr Geld in Unternehmen investiert wird, die umwelt- und klimaschonend handeln, faire Arbeitsbedingungen bieten und zudem transparent darüber informieren, wie und wo das Geld eingesetzt wird.

Raiffeisen Capital Management – das Magazin „Börsianer“ kürte sie 2019 zur nachhaltigsten Fondsgesellschaft Österreichs – sieht genau diese und noch viele andere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) als Voraussetzung dafür, um überhaupt in bestimmte Firmen oder Staaten zu investieren. Die Titelselektion in den nachhaltig gemanagten Produkten ist sehr ambitioniert. Die Investmentstrategie basiert auf den drei Ebenen „Vermeiden“, „Unterstützen“ und „Einflussnahme“. Raiffeisen Capital Management tritt aktiv mit Firmen in Kontakt und hinterfragt, welche Rolle soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit in deren Unternehmensstrategien spielen. Oft stellt sich heraus, dass ein guter, wertschätzender Umgang mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Umwelt und Gesellschaft mit einer guten Bonität und einer gesunden Unternehmensentwicklung einhergeht.

Ziele. Indem Raiffeisen Capital Management (oft auch gemeinsam mit anderen Asset-Managern) Unternehmen dazu bewegt, nachhaltiger zu agieren, gelingt es, CO2-Emissionen, Abfallmengen und Wasserverbrauch insgesamt zu reduzieren. Auch die Zahl an Arbeitsunfällen geht aufgrund eines verantwortlicheren Umgangs mit der Belegschaft zurück. Es ist eben nicht egal, wo wir unser Geld investieren – mit nachhaltigen Geldanlagen können wir Gutes bewirken.

1 Raiffeisen Capital Management steht für Raiffeisen Kapitalanlage GmbH.