Caritas-Herbstsammlung: Wenn man nicht mehr weiter weiß

„Als mich meine Tochter fragte, ob wir nicht doch in der Nacht die Heizung aufdrehen können, kamen mir die Tränen.“ Sabine P. ist alleinerziehende Mutter. Wegen der Corona-Pandemie hat sie ihre Arbeitsstelle verloren. Da die Wohnung sanierungsbedürftig und schlecht beheizbar ist, muss immer wieder auch mit Strom dazugeheizt werden, was zu einer erhöhten Stromrechnung geführt hat. Eine Nachzahlung bei den Betriebskosten belastete das monatliche Budget zusätzlich.

Hilfe direkt vor Ort. Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen finden bei der Beratung der Caritas Unterstützung: So werden zum Beispiel Familien in Krisensituationen unterstützt oder schwangere Frauen beraten. Auch bei konkreten sozialrechtlichen Fragen wenden sich Menschen an die Caritas. Sie bietet Hilfestellung, wenn Menschen in finanzielle Unsicherheiten geraten oder wenn pflegende Angehörige Rat und Unterstützung benötigen. Die Beratungen sind so vielfältig wie das Leben. Und natürlich kostenlos und vertraulich.