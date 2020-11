57-Jähriger in Zug bestohlen: Mehr als 10.000 Euro Schaden

Ötztal-Bahnhof – Einige Tausend Euro wurden am Freitag einem 57-Jährigen während einer Zugfahrt gestohlen. Der Pendler saß in einem Zug aus Feldkirch. Er hatte das Geld nach einer Sparbuchauflösung in einem gefalteten Papiersack in seiner Jacke gesteckt. Diese hing er an einem Haken am Fenster des Wagons.