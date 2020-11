31-Jähriger stürzte am Roßkogel bei Ranggen in den Tod

Ranggen – Eine Bergtour auf den Roßkogel im Gemeindegebiet von Ranggen endete am Freitag für einen in Pettnau lebenden 31-jährigen Deutschen tödlich. Der Mann war bereits am Vormittag auf den Berg aufgestiegen und hatte seine Frau gegen 11.40 Uhr angerufen und ihr mitgeteilt, dass er nun mit dem Abstieg beginnen werde.