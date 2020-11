WSG Tirol fand beim 1:0 gegen St. Pölten auf die Siegerstraße zurück

Die WSG Tirol feierte beim 1:0 beim SKN St. Pölten am Samstagabend dank Goldtorschütze Florian Rieder den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga. Nach Gelb-Rot für Rogelj spielte die Silberberger-Elf rund eine halbe Stunde in Unterzahl. Auch der Trainer musste auf die Tribüne.