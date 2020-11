69-Jähriger bei Unfall mit Downhill-Bike in Kramsach schwer verletzt

Kramsach – Ein 69-Jähriger hat sich am Samstag bei einem Unfall mit seinem klappbaren Downhill-Bike in Kramsach schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann im Bereich Pletzachkogel auf dem Weg zum "Kalten Wasserl" talwärts unterwegs, als sich aus bisher unbekannter Ursache eine Steckachse am Rad löste. Dadurch klappte das Vorderrad samt Federgabel ein.