FC Wacker will zur Mittagszeit den dritten Sieg in Serie servieren

Innsbruck – „Die beiden Siege gegen Dornbirn und Horn haben uns gutgetan. Davor waren wir irgendwie gehemmt, das hat sich gelöst“, blickt Alex Gründler dem Meisterschaftsspiel des FC Wacker am Sonntag erwartungsfroh entgegen: „Die Stimmung in der Mannschaft war immer gut, jetzt erst recht.“

Nach zwei Siegen in Serie soll zur Mittagszeit ab 12.30 Uhr der dritte Dreier in Folge serviert werden. Kommen da die Young Violets gerade recht? „Aufgepasst! Sie sind zwar Letzter, haben aber alle Spiele nur knapp verloren und spielen einen gepflegten Fußball“, weiß Trainer Daniel Bierofka, dass Siege in dieser Liga alles, nur keine Selbstläufer sind.