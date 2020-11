Donald Trumps erbitterter Kampf um den Machterhalt

Während Wahlverlierer in den USA dem Sieger in der Regel schnell gratulieren, machte Trump es – wie so oft – ganz anders. Der Präsident hatte schon in der Wahlnacht wilde Vorwürfe des Wahlbetrugs erhoben und den Sieg für sich beansprucht. Die Demokraten, so behauptet der Rechtspopulist, wollten ihm die Wahl „stehlen". Dass nirgendwo größere Fälle von Wahlbetrug gemeldet wurden, kümmert den Präsidenten herzlich wenig.