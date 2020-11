Gefeuert: Trump zählt zum exklusiven Kreis abgewählter Präsidenten

Washington – You're fired: Donald Trump ist zum ersten Mal in seinem Leben gekündigt worden, und das vom amerikanischen Volk. Die Niederlage bei der Präsidentenwahl ist für den Immobilientycoon eine besondere Schmach, weil die Amerikaner ihren Präsidenten eigentlich mit viel Wohlwollen begegnen. Die Zahl der amtierenden Präsidenten, denen die Amerikaner eine weitere Amtszeit verwehrten, ist nämlich überschaubar. So gesehen ist Trump nun in einen exklusiven Kreis eingetreten.